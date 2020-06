Indonesia: il governo intende bonificare 1,4 milioni di ettari di torbiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Indonesia intende lanciare un piano per la bonifica di 1,4 milioni di ettari di suolo torboso, che verrebbe convertito a risaie per aiutare il paese a colmare parte del suo fabbisogno alimentare. Il piano, oggetto di discussioni da anni, ha subito una accelerazione a seguito della pandemia di coronavirus, che ha acceso un riflettore sulla vulnerabilità dell’approvvigionamento alimentare del paese. A comunicare l’intenzione del governo, nella giornata di ieri, 17 giugno, è stato il ministro coordinatore per gli Affari economici, Airlangg Hartarto. Il piano allo studio del governo prevede di concentrare le attività di bonifica dle suolo nel Kalimantan, la parte indonesiana del Borneo. L’obiettivo iniziale è di realizzare 900mila ettari di nuove risaie, per poi giungere a 1,4 milioni di ettari. La maggior parte dei terreni idonei alla conversione individuati dal governo si trovano nei distretti di Pulang Pisau, Kapuas e Barito Meridionale. La ristrutturazione del settore agricolo è una delle priorità economiche individuate dall’amministrazione del presidente indonesiano Joko Widodo, per ridurre gli squilibri economici tra le aree urbane e rurali del paese. (Inn)