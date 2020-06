Thailandia: governo approva bozza legge di bilancio per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha approvato la bozza della legge di bilancio per l’anno fiscale 2021, che prevede una spesa complessiva pari a circa 3.300 miliardi di baht (106 miliardi di dollari). Lo ha annunciato ieri la portavoce del governo, Narumon Pinyosinwat. Il governo ha anche concordato di istituire un comitato di 64 membri incaricato di valutare il disegno di legge. 16 membri del comitato verranno nominati direttamente dal governo rhailandese, 27 dal parlamento e 21 delle forze politiche di opposizione. Il nucleo della bozza di bilancio è composto da un fondo centrale di 614,6 miliardi di baht; le spese per le attività degli enti pubblici sono fissate a 1.130 miliardi di baht. Il bilancio relativo all’anno fiscale che si aprirà il prossimo primo ottobre si concentrerà su priorità quali la ristrutturazione e la stabilità economiche, la redistribuzione del reddito a beneficio delle aree periferiche del paese, e lo sviluppo delle economie locali. L’economia della Thailandia ha subito una contrazione dell’1,2 per cento annuo nel primo trimestre del 2020; la contrazione è stata del 2,2 per cento su base trimestrale. (Fim)