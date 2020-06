Milano: tre rapine in banca nel 2019, presa banda di ‘trasfertisti’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito a Palermo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque “trasfertisti” palermitani resisi responsabili di tre rapine e una tentata commesse nel capoluogo lombardo in alcune filiali di Ubi Banca tra maggio e agosto 2019 e che hanno fruttato complessivamente quasi 300 mila euro. L’attività è stata compiuta dagli agenti della Squadra Mobile di Milano, strettamente coadiuvati dall’omologo ufficio di Palermo. I dettagli dell’operazione verranno forniti in conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso la sala Scrofani della Questura di Milano.(Rem)