- A Torino oggi, giovedì 18 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, sono previsti 17 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3065m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: Nord-ovest ancora in balia di una circolazione fresca in quota, la quale manterrà condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci e temporali sparsi tra pomeriggio e sera su Alpi e Valpadana, dopo la prima parte del giorno nel complesso buona e con discreto soleggiamento. Clima non caldo. Tempo stabile ma spesso nuvoloso sulla riviera ligure. Mare poco mosso. (Rpi)