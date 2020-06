Germania: i Commando forze speciali tra riforma e scioglimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da anni al centro dello scandalo per gli estremisti di destra nei propri ranghi, il Commando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk) appare al bivio tra riforma e scioglimento. La questione è stata discussa dalla commissione Difesa del Bundestag, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Intanto, prosegue l'attività del gruppo di lavoro di alto livello sul Ksk, istituito dal ministero della Difesa tedesco. Guidato dalla stessa titolare del dicastero Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il gruppo ha l'obiettivo di fare piena luce sui sostenitori della destra radicale nel Ksk e di apportare “modifiche strutturali” al reparto. Secondo Kramp-Karrenbauer, i lavori dovrebbero essere conclusi prima della pausa estiva del Bundestag, che inizierà il 3 luglio prossimo. In precedenza, il ministro della Difesa tedesco ha ripetutamente dichiarato che nelle Forze armate della Germania (Bundeswehr) non vi è posto per nessuna forma di estremismo e si è detta “seriamente preoccupata” dall'infiltrazione della destra radicale nel Ksk. (segue) (Geb)