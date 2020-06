Germania: i Commando forze speciali tra riforma e scioglimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo scandalo che ha coinvolto il Ksk è scoppiato il 13 maggio scorso, con l'arresto di un sottufficiale del corpo che nella propria abitazione in Sassonia nascondeva armi, munizioni ed esplosivi. In parte, i proiettili sono risultati sottratti all'arsenale del Ksk, il cui comando ha sede a Calw in Baden-Wuerttemberg. Inoltre, nell'abitazione del sottufficiale, su cui il Servizio di controspionaggio militare (Mad) indagava da tempo per sospetto estremismo di destra, la polizia ha sequestrato oggettistica nazionalsocialista. Quello dell'infiltrazione della destra radicale è un problema che interessa la Bundeswehr nel suo complesso. Tuttavia, il caso del Ksk è di particolare rilevanza. Nel reparto militava, infatti, un ufficiale che, spacciandosi per un richiedente asilo siriano, nel 2017 pianificava un attentato in Germania. L'obiettivo era addossare la responsabilità dell'attacco agli immigrati musulmani, provocare una reazione xenofoba e sovvertire l'ordine pubblico. Arrestato e processato, l'ufficiale è stato congedato ed è in attesa di processo. l'ordine pubblico. Arrestato e processato, l'ufficiale è stato congedato. Il Ksk era finito al centro delle polemiche già nel 2003. Il comandante, il generale Reinhard Guenzel, era stato destituito e congedato dal ministro della Difesa, Peter Struck, per aver appoggiato un discorso di Martin Hohmann, deputato del Cdu al Bundestag, in cui “le azioni degli ebrei nella rivoluzione russa del 1917” venivano equiparate a quelle dei nazisti. In questo modo, Hohmann intendeva negare che i tedeschi fossero “un popolo di assassini” e pertanto dovessero abdicare al “peccato originale” e alla “colpa collettiva” per la seconda guerra mondiale e l'Olocausto. Espulso dalla Cdu per le sue affermazioni, Hohmann è oggi deputato al Bundestag per Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. Se dunque la presenza dell'estrema destra nelle caserme della Germania non sorprende, ciò non significa che lo Stato tolleri il problema. La reazione del governo federale agli ultimi sviluppi che coinvolgono il Ksk è stata esemplare, anche per sgombrare il campo dalle accuse rivolte al ministero della Difesa e alla Bundeswehr di tollerare gli estremisti di destra in uniforme. (segue) (Geb)