Cina-Usa: incontro Yang-Pompeo, Pechino cita "dialogo costruttivo", rivendica sovranità

- Cina e Stati Uniti hanno tenuto un dialogo "costruttivo" in occasione dell'incontro di oggi alle Hawaii tra Yang Jiechi, direttore dell'Ufficio della commissione centrale degli Affari esteri della Cina, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Lo riferisce il ministero degli Esteri cinese, secondo cui i due interlocutori hanno concordando di preservare la comunicazione, ma Pechino ha ribadito che difenderà fermamente i suoi interessi di sovranità, sicurezza e sviluppo. Yang ha riferito a Pompeo che la cooperazione è l'unica scelta corretta per entrambi i paesi, e la Cina è impegnata nel non conflitto, nel non confronto, nel rispetto reciproco e nella cooperazione vantaggiosa con gli Stati Uniti. "La Cina spera di poter collaborare con gli Stati Uniti per intraprendere azioni concrete per attuare il consenso raggiunto dai leader dei due paesi e riportare i legami bilaterali sulla strada giusta", ha detto Yang. (segue) (Cip)