Cina-Usa: incontro Yang-Pompeo, Pechino cita "dialogo costruttivo", rivendica sovranità (2)

- Citando Taiwan, Yang ha affermato che la Cina difenderà risolutamente i propri interessi fondamentali e ha esortato gli Stati Uniti alla cautela. "Esiste una sola Cina al mondo, e Taiwan fa parte della Cina. Il principio di una sola Cina è la base politica delle relazioni diplomatiche Cina-Stati Uniti. Pechino esorta Washington a rispettare tale principio, i tre comunicati congiunti sino-statunitensi e a gestire con cautela le questioni riguardanti Taiwan", ha sottolineato Yang. In contemporanea con l'incontro, il presidente Usa Donald Trump ha firmato un disegno di legge relativo allo Xinjiang che chiede sanzioni contro i funzionari cinesi responsabili della presunta "repressione dei diritti umani" nella regione. Yang ha espresso forte opposizione al disegno di legge, sollecitando gli Stati Uniti a smettere di usare le questioni relative allo Xinjiang per "interferire con gli affari interni della Cina". Il diplomatico cinese avrebbe anche sollecitato la parte statunitense a rispettare le misure antiterrorismo messe in atto da Pechino nella regione autonoma. (segue) (Cip)