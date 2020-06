Cina-Usa: incontro Yang-Pompeo, Pechino cita "dialogo costruttivo", rivendica sovranità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yang Jiechi ha inoltre rimarcato che Pechino "si oppone risolutamente alla dichiarazione dei ministri degli Esteri del G7 in merito alle questioni relative ad Hong Kong" e che contesta risolutamente l'interferenza degli Stati Uniti negli affari di Hong Kong. In merito alla recente legislazione sulla sicurezza di Hong Kong, Yang ha sottolineato che la Cina è impegnata a far avanzare la legge nella regione amministrativa speciale. "Stabilire e migliorare la legislazione dell'ex colonia britannica rientra puramente negli affari interni della Cina e speriamo che gli Stati Uniti possano rispettare la sovranità cinese e assumere una posizione obiettiva e neutrale sulla questione", ha detto. (segue) (Cip)