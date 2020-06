Brasile: ministero Agricoltura presenta il programma di stimolo alla produzione agricola Piano Safra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Tereza Cristina Dias, ha presentato il programma di stimolo alla produzione agricola Piano Safra 2020/2021. Per quest'anno il piano prevede l'apertura di una linea di credito da 236,3 miliardi di real (40,4 miliardi di euro) in favore dei produttori agricoli del paese. Il finanziamento federale conta su 13,5 miliardi di real (2,3 miliardi di euro) in più rispetto a quanto stanziato lo scorso anno. All'interno del Piano Safra una linea di credito specifica in favore dei piccoli produttori rurali conterà su un budget da 33 miliardi di real (5,7 miliardi di euro). I coltivatori che avranno accesso al Programma nazionale per il rafforzamento dell'agricoltura familiare (Pronaf), potranno ottenere finanziamenti a un tasso agevolato compreso tra il 2,75 e il 4 per cento annuo.(Brp)