Usa: il dipartimento Trasporti multa Colpa Airlines per aver trasportato venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha dichiarato di aver multato la compagnia aerea panamense Copa Airlines per il trasporto illegale di passeggeri tra gli Stati Uniti e il Venezuela, e ha ordinato alla compagnia aerea di evitare future violazioni simili. Ne parla la stampa internazionale Il dipartimento ha affermato che Copa ha violato un ordine del maggio 2019 che vietava ai vettori aerei statunitensi e stranieri di trasportare passeggeri tra gli Stati Uniti e il Venezuela. Il dipartimento ha affermato che la Copa ha venduto oltre 5 mila biglietti per i viaggi aerei tra gli Stati Uniti e il Venezuela e ha trasportato oltre 15 mila passeggeri dopo che l'ordine è entrato in vigore. La multa è di 450 mila dollari. (Nys)