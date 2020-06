Giappone: al via la campagna per le elezioni governatoriali di Tokyo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i candidati alle elezioni di Tokyo figura anche l’ex attore giapponese Taro Yamamoto, che lo scorso anno si è dato alla politica fondando il partito anti-establishment Reiwa Shinsengumi. Il 45enne Yamamoto ha fondato il proprio partito lo scorso anno, in polemica con la fusione dello scorso anno tra le principali formazioni dell’area socialdemocratica e progressista dell’arco costituzionale giapponese; al suo debutto, in occasione delle elezioni per il rinnovo parziale della Camera alta della dieta giapponese, lo scorso luglio 2019, il partito ha ottenuto il 4 per cento delle preferenze, e due seggi parlamentari. Le elezioni governatoriali di Tokyo del mese prossimo dovrebbero però culminare in un’agevole rielezione della governatrice uscente, Yuriko Koike. (segue) (Git)