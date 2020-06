Giappone: al via la campagna per le elezioni governatoriali di Tokyo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Koike è la prima donna a ricoprire la carica di governatore di Tokyo; è stata eletta nel 2016 come candidato indipendente, senza il sostegno esplicito di alcun partito. Nel pieno dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, ha proposto l’istituzione nell’area metropolitana di un equivalente dei centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, il noto istituto di salute pubblica statunitense, per far fronte a una eventuale seconda ondata di contagi e a future emergenze epidemiche. Dall’inizio della crisi sanitaria globale, Tokyo ha registrato 5.633 contagi, più che in qualunque altra prefettura giapponese. Il numero dei contagi ha segnato una lieve ma incessante traiettoria ascendente dopo la regola dello stato di emergenza nella capitale, lo scorso 25 maggio. (segue) (Git)