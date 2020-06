Usa: coronavirus, sistema scolastico in crisi in vista della riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema scolastico degli Stati Uniti fatica ad adeguarsi ai protocolli varati dai singoli Stati e dal governo federale per la riapertura degli edifici scolastici nel contesto della pandemia di Covid-19. Lo scrive il quotidiano “Politico”, ricordando che molti governatori dei 50 Stati Usa hanno promesso di riaprire le scuole nell’arco di poche settimane, nonostante il caotico quadro normativo e regolatorio che grava sugli amministratori del settore dell’istruzione. A complicare ulteriormente la situazione c’è la domanda di sicurezza proveniente da insegnanti e genitori, e i licenziamenti e i tagli causati anche nelle scuole dalla grave crisi di bilancio di diversi Stati e città Usa, aggravata dalle misure di blocco nazionale adottate in risposta alla pandemia. “Si tratta di una battaglia persa per tutti”, ha commentato Dan Domenech, direttore dell’Associazione dei sovrintendenti scolastici Usa: “Ci sono genitori che chiedono la riapertura delle scuole, e altri che affermano di non voler mandare a scuola i loro figli. Ci sono insegnanti che non intendono tornare a lavoro. Distretti che avvertono che con questi tagli al bilancio dovranno licenziare docenti”. Diverse scuole si preparano al ricorso almeno parziale alle lezioni online, ma mancano ancora linee guida o programmi comuni, ha avvertito Bob Farrace, dell’Associazione nazionale dei presidi delle scuole secondarie. “Al momento i presidi si muovono alla cieca sulla base di sole direttive e linee guida federali in merito alle modalità di riapertura delle scuole”. (Nys)