Canada: fallisce la campagna di Trudeau per un seggio al Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha tenuto una conferenza stampa ieri, 17 giugno, per annunciare il fallimento della candidatura canadese per un Consiglio di sicurezza Onu. L’esito del voto tenuto in sede Onu ieri, 17 giugno, rappresenta una durissima sconfitta per Trudeau, che da quattro anni calcava sulla candidatura al Consiglio di sicurezza come un fulcro della propria politica estera, e una dimostrazione dell’accresciuta influenza internazionale del modello “post-nazionale” incarnato dal Canada del primo ministro progressista. La bocciatura di ieri, sottolinea però il settimanale “Time”, si profila proprio come una bocciatura del progressismo di Trudeau, avvertito spesso come troppo personalistico, moralista e affettato. “Abbiamo ascoltato e imparato da altri paesi, e questo ha aperto nuove porte alla cooperazione per far fronte alle sfide globali”, ha dichiarato Trudeau ieri, tentando di limitare il danno d’immagine causato dalla sconfitta diplomatica. (segue) (Nys)