Canada: fallisce la campagna di Trudeau per un seggio al Consiglio di sicurezza Onu (2)

- “Abbiamo creato nuovi partenariati che hanno accresciuto il ruolo del Canada nel mondo”. Il ministro degli Esteri canadese, Francois-Philippe Champagne, ha optato per una linea analoga a quella del premier, affermando che la campagna per il seggio al Consiglio di sicurezza ha consentito al paese di “rinnovare e rafforzare” legami bilaterali in tutto il mondo. Quello di ieri, sottolinea il “Time”, è solo l’ultimo di una serie di imbarazzi che hanno segnato la diplomazia di Trudeau: dalla crisi diplomatica con l’Arabia Saudita a quella con la Cina, a seguito dell’arresto del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou; dalle turbolente relazioni con il presidente Usa, Donald Trump, sino all’ultima visita di Stato del premier canadese in India, lo scorso febbraio, rivelatasi disastrosa sul piano dell’immagine a causa di contatti tra il governo canadese ed estremisti Sikh accusati di aver attentato alla vita di un politico indiano. (Nys)