Stati generali: Provenzano, contrapposizione pubblico-privato non è utile

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano, intervenendo a villa Pamphili dopo gli interventi dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, ha osservato che "la contrapposizione tra pubblico e privato è anacronistica e non aiuta, i fattori di perdita di produttività - ha aggiunto - hanno a che fare con il nostro sistema Paese ed è necessario muoverci tutti insieme per riformarlo, tutti dobbiamo cambiare. Nel problema Paese c'è un tema Sud su cui stiamo lavorando per avviare una vera e propria azione di sistema, a partire dall'attuazione del Piano Sud 2030. Un'attuazione che va avanti, proprio sul fronte impresa e lavoro", ha spiegato l'esponente dell'esecutivo, "come con il credito d’imposta in ricerca e sviluppo, da accompagnare anche con misure transitorie come la fiscalità di vantaggio, che stiamo approfondendo proprio in questi giorni, provando a sfruttare una finestra di opportunità che si apre nello scenario europeo". Per Provenzano, "la crescita da sola non basta, occorre che sia di qualità. Noi con misure straordinarie stiamo facendo debito. Per onorarlo, verso le generazioni future, dobbiamo lasciare una società e un‘economia più sostenibili". (Rin)