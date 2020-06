Usa: Bolton accusa Trump di mentire in una nuova intervista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton ha accusato il presidente Trump di mentire mentre era in carica, nell'anteprima di un'intervista con "Abc" Bolton parlerà della sua esperienza nell'amministrazione Trump nel suo prossimo libro "La stanza dove è successo: un memoriale della Casa Bianca". Bolton ha aggiunto che non parla con Trump da quando si è dimesso nel settembre 2019, e che dubita che lo farà mai in futuro. Dall'anteprima non è immediatamente chiaro di quale menzogna Bolton stia accusando Trump. Bolton è attualmente impegnato in una battaglia legale con l'amministrazione Trump sul suo prossimo libro di memorie, che dovrebbe essere rilasciato la prossima settimana. Ieri, 16 giugno, l'amministrazione Trump ha intentato una causa per tentare di bloccare la pubblicazione del libro, sostenendo che la memoria rappresentava una violazione dell'accordo di non divulgazione di Bolton.(Nys)