Usa: Biden, da Trump nessuna leadership

- Il presunto candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha definito il presidente Donald Trump come un leader spericolato senza un piano per contenere il coronavirus, o gestire in sicurezza la ripresa. Ne parla il sito "Inquirer". "Donald Trump vuole definirsi un presidente in guerra contro questo nemico invisibile ... a differenza di qualsiasi altro leader in guerra che non si assume alcuna responsabilità, non esercita alcuna leadership", ha detto Biden in un discorso a Darby, in Pennsylvania. "Ora sta semplicemente cedendo". In piedi davanti a una bandiera statunitense, Biden ha accusato Trump di ignorare la scienza mentre i casi sono ancora in aumento in alcuni Stati. (Nys)