Onu: Messico eletto come membro non permanente del consiglio di sicurezza con 187 voti a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 187 voti a favore e cinque astenuti, il Messico ha ottenuto un seggio nel consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni unite come membro non permanente. Già prima della votazione tuttavia il Messico aveva la certezza dell'indicazione non essendoci altri candidati per la regione America latina e Caraibi. Il mandato, della durata di due anni, inizierà il primo gennaio del 2021 e terminerà il 31 dicembre del 2022. Insieme con il Messico sono stati eletti Djibuti, India, Irlanda e Norvegia.(Bua)