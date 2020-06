Usa: Lighthizer, siamo fuori dai negoziati sulle tasse ai servizi digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si sono ritirati dai negoziati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sulle tasse sui servizi digitali, ha dichiarato il rappresentante commerciale Usa, Robert Lighthizer. Ne parla il sito "The Hill". Numerosi paesi hanno adottato o proposto questo tipo di tasse, che avrebbero un impatto notevole sui giganti della tecnologia degli Stati Uniti come Facebook, Amazon e Google. Lighthizer si oppone ai paesi che impongono unilateralmente questo tipo di tasse, e afferma che essi hanno preso di mira ingiustamente le società statunitensi. Lighthizer ha affermato che gli Stati Uniti non hanno fatto progressi durante i colloqui e che il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha deciso di ritare gli Stati Uniti.(Nys)