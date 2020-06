Usa: Biden allunga nei sondaggi, più 13 punti su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, continua ad allungare sul presidente Donald Trump nei sondaggi. L’ultima rilevazione di Ipsos parla di un vantaggio nei consensi di ben 13 punti percentuali a meno di cinque mesi dal voto. Ne parla il sito "The Hill". L’ex vicepresidente dell’amministrazione Obama ha fatto registrare un consenso intorno al 48 per cento, mentre il presidente, che punta al secondo mandato, si ferma al 35 per cento. I numeri il trend delle settimane passate, quando altri sondaggi avevano mostrato un vantaggio di Biden di otto punti, prima, e di dieci punti, dopo. A penalizzare Trump, secondo "The Hill". è innanzitutto la gestione dell’emergenza coronavirus: gli Stati Uniti hanno fatto registrare circa un quarto dei casi mondiali, oltre 2,1 milioni, con oltre 117 mila vittime. La curva dei contagi non accenna a calare: al 16 giugno sono oltre 24 mila i nuovi casi nel Paese in 24 ore.(Nys)