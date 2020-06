Ue-Azerbaigian: Michel discute con presidente Aliyev in vista del summit del Partenariato orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del vertice del Partenariato orientale di domani il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha discusso in videoconferenza con il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. Lo ha riferito lo stesso Michel in un tweet in cui a specificato che il focus del colloquio sono state le relazioni fra Ue e Azerbaigian. “Ci concentreremo sull'importanza strategica del Partenariato con la regione, su come rafforzare la nostra cooperazione e la nostra risposta al Covid-19”, ha scritto Michel nel tweet, anticipando i temi della riunione prevista domani. (Beb)