Decreto Rilancio: Meloni, ennesima prova disinteresse governo verso turismo, bocciata proposta Fd'I

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parla di "ennesima prova di disinteresse del governo verso il settore del turismo: bocciata la proposta di Fratelli d'Italia, che prevedeva l'applicazione dell'Iva al 5 per cento per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri. Ancora una volta - continua la parlamentare in una nota - Movimento cinque stelle e Partito democratico se ne fregano delle richieste del mondo produttivo: a loro importa solo buttare i soldi sul bonus monopattino e moltiplicare le poltrone dei Consigli di amministrazione". (Com)