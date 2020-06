Scuola: fonti, Azzolina ricevuta da Mattarella al Quirinale, incontro cordiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del ministero dell'Istruzione comunicano che "dopo la visita di oggi all’Its Quarenghi di Bergamo per l’inizio degli esami di Stato, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stata ricevuta nel pomeriggio al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro si è svolto in un clima cordiale - segnalano le stesse fonti - e la ministra ha ringraziato il capo dello Stato per la consueta attenzione dimostrata nei confronti del mondo della scuola".(Rin)