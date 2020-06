Hong Kong: da G7 "grave preoccupazione" per Legge sicurezza, Cina riveda decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 hanno espresso "grave preoccupazione" per la decisione della Cina di imporre la legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong, invitando Pechino a "riconsiderare" l'intervento. L'applicazione delle legge "rischia di compromettere seriamente il principio 'Un paese, due sistemi' e l'alto grado di autonomia" dell'ex colonia britannica, si legge in una nota firmata dai titolari delle diplomazie di Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e dall'Alto rappresentante per la politica Estera dell'Unione Europea. Un passaggio che mette a repentaglio "il sistema che ha permesso ad Hong Kong di crescere" e che ne ha fatto per molti anni una realtà di successo". I firmatari rivendicano l'importanza "del dibattito aperto , della consultazione con le parti interessate e il rispetto dei diritti e delle libertà. Siamo inoltre estremamente preoccupati che questa azione possa ridurre e attentare ai diritti fondamentali e alle libertà di tutta la popolazione protetta dallo stato di diritto, e all'esistenza di un sistema della giustizia indipendente". Il gruppo invita "con forza il governo cinese a riconsiderare la decisione". (Nys)