Trasporto Aereo: Argentina, Latam annuncia chiusura succursale locale (4)

- Lo scorso 31 maggio Latam Airlines Group, la più grande compagnia aerea in America Latina, ha annunciato che la società e le sue filiali in Cile, Perù, Colombia, Ecuador e Usa hanno fatto ricorso al capitolo 11 della legge fallimentare statunitense, che consente alle imprese che lo utilizzano una ristrutturazione a seguito di un grave dissesto finanziario. "Abbiamo messo in atto una serie di misure difficili per mitigare l'impatto di questa interruzione nell'industria senza precedenti, ma alla fine questa strada rappresenta l'opzione migliore", ha detto l'amministratore delegato di Latam Roberto Alvo in una dichiarazione. Le filiali in Argentina, Brasile e Paraguay non erano incluse nella procedura. (Abu)