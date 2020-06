Stati Generali: Boccia, industria italiana centrale in panorama europeo, con Confindustria confronto cordiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, sottolinea che l'industria italiana "non è solo un patrimonio per il nostro Paese ma è centrale nel panorama industriale europeo". Sul suo profilo Facebook dopo gli Stati generali di oggi afferma: "Il coronavirus, nella sua tragicità, ci ha messo davanti un'occasione storica: ascoltiamoci e decidiamo insieme gli assi dello sviluppo dei prossimi anni che potranno essere sostenuti dalle riforme interne e dalle risorse europee. È un'occasione imperdibile - prosegue il ministro - abbiamo il dovere di lavorare insieme: governo, opposizione, imprese, lavoratori e parti sociali. Oggi le organizzazioni datoriali del sistema industriale italiano ci hanno consegnato contributi importanti per il piano di rilancio: l'Italia deve affrontare questa fase ascoltandosi. Non possiamo dividerci adesso. Con Confindustria in particolare non c'è alcuno scontro, ma un confronto, quello sì, schietto e cordiale. Anche oggi, nel corso degli Stati generali - conclude Boccia -, dal presidente Carlo Bonomi e da tutti gli altri rappresentanti del mondo imprenditoriale sono arrivati ottimi contributi che utilizzeremo per definire i dettagli del Piano di rilancio".