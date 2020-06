© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora spiega di aver "voluto che il calcio cominciasse con la Coppa Italia" infatti aggiunge su Twitter: "Napoli-Juventus non è solo una partita ma un messaggio al Paese. Questa finale cade nell'anniversario dei 50 anni della partita del secolo. Come allora l’Italia ha voglia di riscatto e lo sport sarà motore della ripartenza". (Rin)