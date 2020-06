Usa: il fratello di George Floyd all'Onu, aiutatemi a ottenere giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia di George Floyd ha lanciato oggi un appello drammatico alle Nazioni Unite affinché il mondo ritenga gli Stati Uniti responsabili della brutalità della polizia e del razzismo sistemico. Ne parla il sito "Politico" Philonise Floyd, il fratello dell'afroamericano George Floyd, si è rivolto in collegamento video una riunione speciale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera, dicendo ai diplomatici riuniti: "mio fratello torturato e ucciso è il modo in cui i neri vengono trattati dalla polizia in America". "Sono il custode di mio fratello", ha continuato Floyd. "Voi alle Nazioni Unite siete il custode dei nostri fratelli e sorelle. Vi chiedo di aiutarmi a ottenere giustizia". L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, nel corso di un dibattito promosso dai paesi africani sulle violazioni della polizia Usa nei confronti dei cittadini afroamericani, ha affermato che l’uccisione di Floyd da parte di un agente a Minneapolis, avvenuta lo scorso 25 maggio, è “emblematica” del razzismo sistematico di cui milioni di persone di origine africane soffrono negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Floyd, 46 anni, è rimasto ucciso nel corso di un’operazione di arresto: un agente, Derek Chauvin, gli ha tenuto un ginocchio premuto sul collo per quasi nove minuti fino a soffocarlo. L’episodio ha scatenato un’ondata di protesta in tutti gli Stati Uniti e in diversi altri paesi del mondo, rilanciata negli ultimi giorni dall’uccisione di un secondo cittadino afroamericano, Rayshard Brooks, avvenuta venerdì scorso ad Atlanta. La risoluzione in corso di dibattimento a Ginevra, introdotta da 54 paesi africani, condanna le “pratiche di discriminazione razziale e di violenza perpetrate dalle forze dell’ordine contro gli africani e la popolazione di origine africana e il razzismo strutturale ed endemico del sistema di giustizia penale negli Stati Uniti” e altrove. (Nys)