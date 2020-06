Libia: Francia, violazione embargo armi della Turchia tra principali ostacoli a pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale ostacolo al ripristino della pace e della stabilità in Libia risiede oggi nelle violazioni sistematiche dell'embargo sulla armi delle Nazioni Unite, in particolare da parte della Turchia, a dispetto degli impegni presi a Berlino all'inizio dell'anno. È quanto dichiarato da un portavoce del ministero degli Esteri di Parigi in una nota. "La Francia non sceglie un campo o l'altro in Libia e ha sempre detto che non ci sarà soluzione militare a questo conflitto", si legge nel comunicato. Parigi "ha lavorato nel corso delle ultime settimane al rilancio delle negoziazioni in vista di una conclusione rapida di un cessate il fuoco sotto l'egida delle Nazioni Unite e nel quadro degli accordi fissati a Berlino", riferisce il Quasi d'Orsay. "Il sostegno apportato dalla Turchia al proseguimento dell'offensiva del Governo di accordo nazionale – continua la nota – va direttamente contro gli sforzi che puntano a ottenere una tregua immediata ai quali prendiamo parte. Questo sostegno si intensifica con comportamenti ostili e inaccettabili delle forze marittime della Turchia nei confronti degli alleati della Nato, che mirano a intralciare gli sforzi della messa in atto dell'embargo sulle armi delle Nazioni Unite", si legge ancora. "Questi comportamenti, come ogni altra ingerenza straniera nel conflitto libico, devono cessare", conclude la nota del ministero francese. (Frp)