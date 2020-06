© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato disposto l'obbligo di dimora nel Comune di Sacrofano, in provincia di Roma, per Massimo Carminati, scarcerato ieri per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva. La notifica del provvedimento è stata consegnata oggi dai Carabinieri della stazione locale e disposta dalla Procura generale di Roma. (Rer)