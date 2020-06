Brasile: omicidi aumentati dell'8 per cento ad aprile nonostante le misure anti-covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento delle morti violente all'inizio del 2020 si verifica dopo una diminuzione registrata nel corso del 2019, anno che si era chiuso con un calo del 19 per cento del numero di omicidi. Complessivamente nel 2019 ci sono state 41.000 vittime di crimini violenti, il numero più basso dal 2007, anno in cui il Forum brasiliano sulla pubblica sicurezza ha iniziato a raccogliere dati. Tuttavia "G1" aveva già anticipato che nell'ultimo trimestre del 2019 in un terzo degli stati il numero degli omicidi era aumentato lanciando l'allarme per una possibile inversione della tendenza al ribasso della violenza nel paese. (Brb)