Usa: coronavirus, l'Oms sospende i test sull'idrossiclorochina

- Sulla base delle evidenze scientifiche combinate, attualmente in possesso dell'Oms "è emerso che l'idrossiclorochina non riduce la mortalità né il periodo di ricovero dei pazienti con Covid-19 e per questo l'executive group del Solidarity Trial ha deciso di interrompere" la sperimentazione su questo farmaco. Ne parla il sito "Politico", che cita Ana Maria Henao Restrepo, funzionaria del dipartimento di immunizzazione, vaccini e medicinali biologici dell'Organizzazione mondiale della sanità, in conferenza stampa a Ginevra. "Vorrei sottolineare che questo però non costituisce una politica ufficiale dell'Oms né una raccomandazione" ha aggiunto. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente difeso la sua decisione di assumere il farmaco, nonostante gli avvertimenti della Food and Drug Administration che non dovrebbe essere utilizzato al di fuori di un ospedale e di un ambiente clinico. (Nys)