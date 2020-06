Università: Manfredi, ridotto tasse universitarie e aumentato a 15 mila le borse di studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Università e la Ricerca Gaetano Manfredi ha affermato che adesso occorre "evitare che la crisi economica limiti l'accesso all'università". Ospite "Zapping" su Rai Radio1 ha spiegato: "Siamo intervenuti sul diritto allo studio riducendo le tasse universitarie e promuovendo maggiori borse di studio". In tema di formazione il ministro ha poi aggiunto: "Sto rappresentando le istanze di un mondo che per molto tempo non è stato ascoltato, quello dei giovani. Risolvere l’imbuto formativo è fondamentale. Quest’anno arriveremo a 15 mila borse di studio, c’è stato uno sforzo importante da parte del governo". (Rin)