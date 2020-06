© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di Ex Ilva il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni contesta su Twitter l'amministratore delegato del Gruppo: "La Morselli parla di esuberi già a conoscenza del governo? Non esiste nulla di tutto questo negli accordi di marzo; non si gioca sulla pelle delle persone: sulla tutela occupazionale non si arretra". (Rin)