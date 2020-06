Coronavirus: Usa, aumento record in Florida, Texas e Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Florida, Texas e Arizona hanno stabilito nuovi record questa settimana per il maggior numero di casi giornalieri di Covid-19, mentre il virus continua a diffondersi negli Stati Uniti meridionali. Lo riporta il sito "The Hill". La Florida ha riportato 2.783 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, mentre il Texas ha riportato 4.098 casi e l'Arizona 2.392. I governatori di questi Stati hanno sostenuto che il numero crescente di casi è il risultato di un incremento di test, ma gli esperti di sanità pubblica ritengono che i contagi dipendono da nuovi focolai. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, in un rapporto pubblicato questa settimana hanno osservato che, mentre i contagi e i morti giornalieri medi segnalati sono in calo, ci sono ancora segni di una trasmissione di tipo "comunitario" in corso in tutto il paese. (Nys)