© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti consentiranno ai residenti e ai cittadini di viaggiare in alcuni paesi che sono stati designati come "a basso rischio" in relazione al coronavirus. Lo hanno annunciato oggi le autorità emiratine in una conferenza stampa, senza elencare al momento i paesi interessati, secondo quanto riporta l’emittente “al Arabiya”.(Res)