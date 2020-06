Ue: Gelmini (FI) avremmo preferito voto Parlamento, ma uscire da Aula non è nostro stile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera ammette che il suo gruppo avrebbe "preferito che quelle di Conte, in vista del Consiglio europeo, fossero state delle comunicazioni, con la possibilità per il Parlamento di esprimersi con un voto. Ma uscire dall'Aula - aggiunge in una nota - non è nel nostro stile. Il centrodestra, pur con le legittime diverse sensibilità, è unito nelle istituzioni, a difesa degli interessi del Paese".(Com)