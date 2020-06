Colombia: attacco dei dissidenti Farc nel centro del paese, almeno sei militari morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato a fine maggio dal quotidiano "El Tiempo", la dissidenza delle ex Farc ha raddoppiato il numero dei suoi membri in un anno. In un documento riservato, analizzato dalla testata, la dissidenza è passata da 2.300 uomini a quasi 4.600, di cui 2.600 armati e 2 mila appartenenti alle cosiddette reti di supporto clandestino. Secondo il documento i dissidenti Farc sono presenti in 138 municipi. La fazione più numerosa sarebbe quella di ‘Gentil Duarte', con 2.776 membri, di cui 1.703 armati. Le Farc hanno ufficialmente deposto le armi dopo la firma dell'accordo di pace con il governo di Juan Manuel Santos, nel novembre del 2016. L'accordo metteva fine a una guerra interna durata oltre 50 anni. (Mec)