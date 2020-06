Ex Ilva: Misiani (Pd), avanti con accordo marzo ma governo non arretra su tutela occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Economia Antonio Misiani rende noto che l'amministratore delegato dell'Ex Ilva "la dottoressa Morselli dichiara che il governo saprebbe da marzo di eventuali esuberi all’Ilva, ma in quell’accordo non era previsto alcun esubero". Su Twitter l'esponente del governo in quota Pd quindi puntualizza: "Il governo vuole portare avanti l’intesa del 4 marzo senza arretrare sul fronte della tutela dell’occupazione". (Rin)