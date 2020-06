Usa: due formazioni di caccia russi intercettati a 32 miglia dall'Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei da caccia statunitensi per la seconda volta questa settimana hanno intercettato due formazioni di aerei militari russi al largo delle coste dell'Alaska, secondo quanto riferito oggi dal comando nordamericano di difesa aerospaziale (Norad) in una nota. Lo riporta il sito "The Hill". Gli F-22 Raptors, sostenuti da aerei cisterna per il rifornimento di carburante e da un aereo di allarme rapido E-3, hanno intercettato due formazioni di bombardieri russi nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska martedì notte, secondo il Norad. La prima formazione intercettata consisteva in due bombardieri Tu-95, due aerei da combattimento Su-35 e un velivolo di allarme e controllo aereo A-50, mentre la seconda era composta due bombardieri e un A-50. Entrambi sono arrivate entro 32 miglia nautiche dalla costa dell'Alaska ma non sono entrate nello spazio aereo degli Stati Uniti. (Nys)