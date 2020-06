Coronavirus: Usa, per la portavoce di Trump chi parteciperà ai comizi lo farà assumendosene il rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, oggi ha respinto le preoccupazioni per la salute che circondano l'imminente ritorno ai comizi del presidente Trump, dicendo che la campagna ha adottato misure per evitare contagi di coronavirus e che i partecipanti a Tulsa, in Oklahoma, se ne sarebbero assunti personalmente il rischio. Lo riporta il sito "The Hill". "La campagna ha adottato alcune misure per assicurarsi che si tratti di una manifestazione sicura", ha affermato McEnany, ricordando che il personale addetto alla sicurezza misurerà la temperatura ai partecipanti e distribuirà disinfettanti per le mani. Coloro che si iscriveranno all'evento dovranno firmare un documento in cui accettano di non citare in giudizio gli organizzatori in caso di contagio.(Nys)