Egitto-Grecia: domani al Cairo incontro tra ministro egiziano Shoukry e omologo greco Dendias

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry incontrerà domani l’omologo greca Nikos Dendias nel quadro della sua visita in Egitto. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, Shoukry e Dendias discuteranno, oltre alle relazioni bilaterale, anche dei delicati dossier regionali, in particolare la crisi libica e la situazione nel Mediterraneo orientale. Nel quadro dei colloqui verrà affrontato anche il tema della demarcazione dei confini marittimi, tuttavia per il momento è escluso il raggiungimento di un accordo durante la visita di Dendias.(Cae)