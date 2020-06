Fase 3: Bonomi, abbiamo occasione storica, possiamo veramente rilanciare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervistato dal Tg5, in merito ai fondi per affrontare il post coronavirus ha affermato: "Abbiamo un'occasione storica. Possiamo veramente rilanciare il Paese in un momento drammatico. Ci dobbiamo assumere tutti le nostre responsabilità - ha continuato Bonomi -, dobbiamo cambiare le infrastrutture dello Stato, la capacità dello Stato di scaricare a terra gli interventi". Il leader degli industriali oggi ha incontrato il governo nel'ambito degli Stati generali dell'economia. (Rin)