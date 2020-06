Colombia: attacco dei dissidenti Farc nel centro del paese, almeno sei militari morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei militari dell'esercito della Colombia sono stati uccisi, e altri otto feriti, in seguito a un attacco attribuito alle fazioni delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), che non hanno aderito agli accordi di pace del 2016. Secondo quanto riferito dall'Esercito, l'aggressione è stata sferrata a La Macarena, comune della provincia centrale del Meta, quando i militari erano impegnati in "un'offensiva contro il soggetto conosciuto con il sprannome di Alvaro Boyaco, dirigente della struttura terroristica del Gao-r", così come viene chiamata la dissidenza locale delle Farc. Al momento, riferiscono i vertici del corpo citati dai media locali, non è ancora chiaro se gli effettivi sono stati oggetto di un'imboscata o dello scoppio di ordigni al loro passaggio. Manifestazioni di cordoglio sono giunte ai familiari delle vittime dalle più alte cariche dello stato e delle Fozre armate. L'attacco, avverte la testata "Blu Radio", è uno dei più duri sferrati negli utlimi tgempi e si verifica in una zona dove la concentrazione dei dissidenti pare in costante aumento. (segue) (Mec)