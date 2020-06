Brasile: omicidi aumentati dell'8 per cento ad aprile nonostante le misure anti-covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha registrato un aumento dell'8 per cento del numero di omicidi nell'aprile di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E' quanto rivela uno studio del portale "G1", basato su dati ufficiali dei raccolti nei 27 stati della federazione. Nel corso del mese di aprile si sono registrate 3.950 morti violente. Nello stesso mese dell'anno scorso le morti furono 3.656. . La crescita del numero di omicidi si è verificata nonostante la pandemia di coronavirus e le misure di isolamento sociale adottate in molti stati e città del paese. Complessivamente nel primo trimestre. Complessivamente nel primo quadrimestre dell'anno ci sono stati 15.868 omicidi, contro i 14.580 del 2019, una differenza di 1.288 morti, per un incremento del 9 per cento. Nel mese di marzo 2020 gli omicidi erano aumentati dell'11 per cento rispetto rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. (segue) (Brb)