- VARIEPresidio di Unione Inquilini per sollecitare un tavolo d'emergenza con le parti sociali e l'assessore al Patrimonio Valentina Vivarelli. Dipartimento politiche abitative capitolino in piazza Giovanni da Verazzano 7 a Roma (ore 11)Protesta degli animalisti per chiedere il rispetto del programma sottoscritto dal Comune di Roma con le associazioni. Piazza del Campidoglio a Roma (ore 15)"Morire di Speranza": veglia della Comunità di Sant’Egidio in occasione della giornata mondiale del rifugiato e in ricordo dei 40 mila morti nelle rotte verso l'Europa. Santa Maria in Trastevere a Roma (ore 18.30)Francesco Rutelli presenta la partenza della Scuola di Servizio Civico e mostra in concreto, con un sopralluogo, alcuni degli innovativi metodi didattici della Scuola. Partenza da piazzale della Stazione Tiburtina a Roma, di fronte alla Stele di Cavour (ore 12.50)Sciopero indetto dall’Unione sindacale di base dei lavoratori autoferrotranvieri del Trasporto pubblico locale. Roma (ore 20-24)Presentazione del Centro Chirurgico e del Percorso clinico assistenziale dedicati alla persona con neoplasia al pancreas. Aula Brasca della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs (ore 14.30)Presentazione del libro “Karol, il Papa eroico” di Mario Leocata e Claudio Monzio Compagnoni. Intervengono: Sebastiano Giordano, docente di Storia delle religioni, Paolo Saccani, direttore di produzione Rai 1, Franco Sabelli, diacono della chiesa di San Felice da Cantalice e formatore di diaconi, Rodolfo Leuzzi. Moderatore dell'incontro sarà Dino Piretti. Aula magna della Basilica di San Lorenzo fuori le Mura in piazzale del Verano 3 (ore 17) (Rer)