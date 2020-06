Trasporto Aereo: Argentina, Latam annuncia chiusura succursale locale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Latam sta ripristinando gradualmente i voli allo scopo di raggiungere il 18 per cento della sua capacità entro il mese di luglio e di riattivare i collegamenti con 13 destinazioni internazionali compresa Europa, Brasile, Cile ed Ecuador. I voli operativi in questi due mesi saranno soggetti alle restrizioni di mobilità applicate nel paese di destinazione. Latam, prosegue il comunicato, applicherà misure di flessibilità nel processo di acquisto e di programmazione, tariffe più economiche del 20 per cento e misure sanitarie maggiori. I passeggeri potranno riprogrammare i voli cancellati o con cambio della prenotazione o quelli acquistati fino al 31 luglio 2020 su Latam.com senza penale o integrazione tariffaria, o cambiare la destinazione pagando la differenza con la possibilità di lasciare il biglietto aereo aperto per 12 mesi. La compagnia aerea ha disposto inoltre una serie di misure per informare i viaggiatori sulle restrizioni applicate nel paese di destinazione e ha adottato le migliori pratiche sanitarie del mondo secondo le indicazioni della Oms, delle autorità sanitarie e del settore che saranno applicate al check-in e a bordo. Sono state potenziate le attività di pulizia e di sanificazione e l'uso della mascherina è obbligatorio dal momento del check-in allo sbarco. (segue) (Abu)