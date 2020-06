Usa: Bolton, Trump ha chiesto aiuto alla Cina per essere rieletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sollecitato l'assistenza del presidente cinese Xi Jinping per vincere la rielezione, secondo il libro di prossima uscita dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton. Lo riporta il sito "The Hill". Bolton descrive uno scambio che ha avuto luogo al vertice del G-20 nel giugno 2019 nel suo nuovo libro, "La stanza dove è successo". "Trump ha affermato con approvazione che c'era una grande ostilità nei confronti della Cina tra i Democratici. Trump poi, sorprendentemente, ha rivolto la conversazione alle imminenti elezioni presidenziali statunitensi, alludendo alle capacità economiche della Cina e supplicando Xi di assicurarsi che avrebbe vinto", ha scritto Bolton. "Ha sottolineato l'importanza degli agricoltori e un aumento degli acquisti cinesi di soia e grano nel risultato elettorale. Vorrei pubblicare le parole esatte di Trump, ma il processo di revisione della pre-pubblicazione del governo ha deciso diversamente". Gli Stati Uniti e la Cina hanno infine firmato un accordo commerciale di fase uno a gennaio, sebbene il suo seguito sia stato complicato dalla pandemia di coronavirus. L'ex consigliere per la sicurezza nazionale, che si è dimesso a settembre 2019, dice anche che Trump avrebbe voluto chiudere un occhio sulle violazioni dei diritti umani in Cina mentre cercava di negoziare un accordo commerciale con Pechino. Bolton ha scritto di aver sentito Trump riconoscere, di fronte alle manifestazioni di Hong Kong nell'estate del 2019, che sarebbe stato meglio non essere coinvolti poiché "abbiamo anche noi problemi di diritti umani".(Nys)